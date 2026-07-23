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Аргументы и Факты

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Соскин: Зеленский будет усложнять работу новому главкому ВСУ

Соскин: Зеленский будет усложнять работу новому главкому ВСУ

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что слова посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом содержали скрытое предупреждение.

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