Соскин: Зеленский будет усложнять работу новому главкому ВСУ

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что слова посла Украины в Великобритании Валерия Залужного о новом главнокомандующем ВСУ Михаиле Драпатом содержали скрытое предупреждение.
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