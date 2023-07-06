Минцифры окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову Минцифры готово оказать правовую, информационную и финансовую поддержку Милашиной и Немову © Фото : Команда против пыток/Telegram Елена Милашина после нападения МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Заговор против Народа России продолжается.
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Помните - "Сами и убили-с!"? Не из этой ли серии и вся эта зелёнка с Венедиктовым,Муратовым и частным бизнес-джетом?
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16 час.
Лидия
У Венедиктова пузо выросло, как на 8 месяце беременности. А предателей корреспондентов не жаль, слишком много сделали для возбуждения ненависти к ним.
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13 час.
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