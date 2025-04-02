Дмитрий Артюхов провёл Совет глав муниципальных образований

Участники заседания обсудили ключевые вопросы развития региона: итоги реализации мероприятий Года детства на Ямале, развитие спорта, меры по обеспечению безопасности и расширение сети «умных» камер видеонаблюдения.
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