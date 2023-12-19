Баклажановые рулетики с тунцом и сыром

Забыла, когда последний раз готовила рулетики из баклажана, а может и вовсе не готовила)). Да, рыба в начинке, для такого овоща, очень оригинально, но я бы была не я, если не попробовала такое сочетание)).
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