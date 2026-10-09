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Мировое обозрение

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Путин и Трамп в ходе разговора затронули ситуацию вокруг Ирана

Путин и Трамп в ходе разговора затронули ситуацию вокруг Ирана

Главное в тезисах: Иранский трек в повестке: Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября отдельно обсудили ситуацию вокруг Ирана — российский лидер упомянул эту тему в итоговом заявлении по завершении беседы.

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