Путин и Трамп в ходе разговора затронули ситуацию вокруг Ирана

Главное в тезисах: Иранский трек в повестке: Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября отдельно обсудили ситуацию вокруг Ирана — российский лидер упомянул эту тему в итоговом заявлении по завершении беседы.