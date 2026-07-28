❗️ Ребёнок, пострадавший в ДТП в Сакском районе, находится в тяжёлом состоянии Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили «Крым 24» в Минздраве РК.
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❗️ Ребёнок, пострадавший в ДТП в Сакском районе, находится в тяжёлом состоянии Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщили «Крым 24» в Минздраве РК.