Aнатолий Райков

Сейчас не стоит надеется на приметы,если нам сама природа подсказывала о завтрашнем дне.Если нас окружают ветряки,на Аляске включенный HAARO,в городах всячески уничтожают зелёную растительность.Спиливают деревья,даже целыми аллеями,газоны прячут под тротуарную плитку,которая за зиму портится и испорченные плитки надо менять.Зато по городу появляются автостоянки во дворах и тут же ремонтируют.Только вот после ремонта грязь не надо оставлять.Какие приметы,если человек всячески гадит природе?Раньше,что на фото,было всё в зелени,а сейчас?