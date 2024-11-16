Бюджеты-2025, гонка цен на ЖКХ и миллионы на рестораны и отели. Итоги недели «Нового Дня»

Екатеринбургская редакция по традиции в субботу утром подводит итоги недели. Повестка в регионе была очень насыщенной – власти Екатеринбурга представили бюджет на будущий год, как и областные власти, причем в заксо успели провести первое чтение.
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