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Армия России поразила логистические центры "Новой почты" в Киеве

Армия России поразила логистические центры "Новой почты" в Киеве

РИА Новости/Григорий Сысоев Вооруженные Силы РФ нанесли массированный ночной удар высокоточным оружием и дронами по логистическим центрам в Киеве и области, включая крупнейшие сортировочные комплексы "Новой почты".

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