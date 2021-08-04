Asia Times (Гонконг): Путин накладывает российское вето на суверенитет Украины

Хотя принятый на Украине новый закон о защите прав национальных меньшинств, казалось бы, вряд ли может вывести из себя Владимира Путина, он настолько разозлил российского президента, что тот заявил, что суверенитет Украины неприемлем для России.
Хотя принятый на Украине новый закон о защите прав национальных меньшинств, казалось бы, вряд ли может вывести из себя Владимира Путина, он настолько разозлил российского президента, что тот заявил, что суверенитет Украины неприемлем для России.
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