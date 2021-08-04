Fine-news

1 099 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Мода такая, - бросать яйца - чужие, свои жалко. Думаю, что эти яйца от желтой курицы (простите, прессы).В главу правитель...
  • Иван Семенов
    Навальнятам надо вступить в СБП(Союз Боевых Педерастов) под флагом ЛГБТ и весь мир их полюбит!Команда Навальног...
  • Лариса Романова
    Давно пора!Структуры Навальн...

Asia Times (Гонконг): Путин накладывает российское вето на суверенитет Украины

Хотя принятый на Украине новый закон о защите прав национальных меньшинств, казалось бы, вряд ли может вывести из себя Владимира Путина, он настолько разозлил российского президента, что тот заявил, что суверенитет Украины неприемлем для России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх