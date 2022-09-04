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Военнослужащие коалиционной группировки войск провели техническое обслуживание и подготовку военной техники к практическим действиям в рамках СКШУ «Восток-2022»

Военнослужащие коалиционной группировки войск провели техническое обслуживание и подготовку военной техники к практическим действиям в рамках СКШУ «Восток-2022»

Танкисты и механики-водители боевых машин проверили состояние основных узлов боевых машин, осуществили погрузку боекомплектов и заряжание комплексов штатного вооружения.

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