105-летие летчика-аса Речкалова отпраздновали в Свердловской области

Праздничные мероприятия в честь 105-летия со дня рождения летчика-аса Великой Отечественной войны Григория Речкалова провели на его родине в поселке Зайково в Свердловской области, 9 февраля сообщает департамент информполитики региона.
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