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Зеленский отверг предложение Трампа о территориальных уступках

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею, поддержанную бывшим президентом США Дональдом Трампом и его союзниками, о том, что Украина может быстро положить конец конфликту с Россией, пойдя на крупномасштабные территориальные уступки.

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