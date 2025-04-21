7 редких природных явлений, на которые смотришь и думаешь «Вот это да!»

Природа иногда удивляет нас настолько, что кажется, будто она сама создает волшебство. От ярких световых столбов до необычных луговых волн — эти редкие природные явления способны по-настоящему впечатлить и заставить забыть о времени .
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