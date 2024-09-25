В двух регионах России выявлены заболевшие новым вариантом коронавируса XEC

В двух российских регионах - Ростовской области и Уфе - выявлены два случая заболевания вариантом новой коронавирусной инфекции XEC, которая по симптомам похожа на более ранние субварианты FLiRT омикрона, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.