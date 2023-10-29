Выскажись или уезжай: Израиль не стал миндальничать со звездами

Нет такой статьи в УК РФ "Предательство", есть Статья 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Прежде чем хлебальник открывать, и дурь нести, вы бы хоть раз открыли бы УК РФ. А теперь, Бестолочь тупая, процитируйте мне Конституцию РФ Статью 6.п.3. И если вы это не сделаете здесь и сейчас, я буду отныне вас называть - недоразвитым дебилом.

Александр Семенов

А вы, мне, незнакомому вам человеку "тыкаете" потому, что это из вас быдло базарное выпирает, или это остатки воспитания выветриваются? Папа с мамой по помойкам шарились и на воспитание сынка морального уродца времени не хватало??🤔 . "Ты, похоже, не "семёнов", а семенштейн." Охиреть! Это от кого я слышу? От еврея Соколовского? Смешно!🤣 . "Конченый, причём." А я "конченный" на каком основании и по какой причине? Только потому, что я - русский Семенов, в отличии от мудака еврея Геннадия Соколовского, Коституцию и УК РФ читал и знаю в чем можно ограничить гражданина России, а в чем нельзя, как бы нам не хотелось? Я "конченный" потому, что меня раздражает дурь подобных безграмотных дебилов, как вы, который ни разу не читал ни одного закона своего собственного государства? Ну-ну... "не конченный идиот".