СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Уфимцев, я тоже об этом подумал. А есть сферы деятельности, где только они и заправляют. Но здесь на сайте это написа...АЛЕКСАНДР ДУГИН: ...
  • Александр Седой
    Это вы о ком? Если вы о Соловьеве то это проект ЦИПсО. Не случайно взял ИмяФамилия  того журналиста...АЛЕКСАНДР ДУГИН: ...
  • Василий
    Да жиды уже притормозили, хотели сразу отвечать, но до сих пор "с силами собираются".Тель-Авив возмущё...

Выскажись или уезжай: Израиль не стал миндальничать со звездами

Выскажись или уезжай: Израиль не стал миндальничать со звездами

Израильские власти в течение недели после начала эскалации конфликта с Палестиной попросили высказаться по поводу ситуации всех звезд, не только местных, но и новоиспеченных русскоязычных релокантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Семенов
Нет такой статьи в УК РФ &quot;Предательство&quot;, есть Статья 275 Уголовного кодекса РФ «Государственная измена». Прежде чем хлебальник открывать, и дурь нести, вы бы хоть раз открыли бы УК РФ. А теперь, Бестолочь тупая, процитируйте мне Конституцию РФ Статью 6.п.3. И если вы это не сделаете здесь и сейчас, я буду отныне вас называть - недоразвитым дебилом.
Ответить
1 д.
Александр Семенов
А вы, мне, незнакомому вам человеку &quot;тыкаете&quot; потому, что это из вас быдло базарное выпирает, или это остатки воспитания выветриваются? Папа с мамой по помойкам шарились и на воспитание сынка морального уродца времени не хватало??🤔 . &quot;Ты, похоже, не &quot;семёнов&quot;, а семенштейн.&quot; Охиреть! Это от кого я слышу? От еврея Соколовского? Смешно!🤣 . &quot;Конченый, причём.&quot; А я &quot;конченный&quot; на каком основании и по какой причине? Только потому, что я - русский Семенов, в отличии от мудака еврея Геннадия Соколовского, Коституцию и УК РФ читал и знаю в чем можно ограничить гражданина России, а в чем нельзя, как бы нам не хотелось? Я &quot;конченный&quot; потому, что меня раздражает дурь подобных  безграмотных дебилов, как вы, который ни разу не читал ни одного закона своего собственного государства?  Ну-ну... &quot;не конченный идиот&quot;.
Ответить
1 д.
Владислав Владислав
Интересно ...
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх