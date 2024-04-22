Тайна убийства жены Есенина: кому перешла дорогу Зинаида Райх

Летом 1939 года в Москве от рук злоумышленников погибла первая жена Сергея Есенина, Зинаида Райх. Жестокое убийство актрисы считается одной из неразгаданных тайн XX века, хотя официально дело было раскрыто, а виновные расстреляны.
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