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Воронежские новости

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В выходные воронежцев ждет теплая и сухая погода

В выходные воронежцев ждет теплая и сухая погода

В предстоящие выходные в Воронежской области установится тёплая и сухая погода. В субботу воздух прогреется до +22 градусов, в воскресенье – до +24.

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