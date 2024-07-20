Украина пытается шантажировать Венгрию и Словакию запретом транзита газа и нефти

2 дня назад 718 прочитали Были остановлены поставки по нефтепроводу «Дружба» Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ООН сообщил, что Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».