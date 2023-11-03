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В России производителям продуктов запретили менять объем упаковки

В России производителям продуктов запретили менять объем упаковки

Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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