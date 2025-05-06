Пол Джордж стал представителем Kinder Chocolate

Через 10 дней после того как Пол Джордж завершил сезон-24/25 из-за травмы, он выступил в роли арбитра баскетбольного матча под лозунгом «Передавай веселье», в ходе которого игроки получали шоколад за каждый трехочковый.
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