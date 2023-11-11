PRCS: Больницу «Аль-Кудс» в Газе могут закрыть в ближайшие три часа

Палестинское общество Красного полумесяца (PRCS) поделилось информацией в социальной сети X, что работа медучреждения «Аль-Кудс», находящегося на территории сектора Газа, может быть приостановлена из-за недостатка топлива.
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