В Индии придумали, как бороться со старыми автомобилями

Что делать, если в твоей стране куча народа, которые просто не могут себе позволить купить новый автомобиль и продолжают активно эксплуатировать доисторическую технику, которая загрязняет и без того грязный воздух столицы? Кто не в курсе, в Индии реальные проблемы с чистотой воздуха.