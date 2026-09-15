Альпинистам без опыта могут запретить подниматься на Эверест

Альпинистам, не имеющим опыта высокогорных восхождений, могут запретить подниматься на Эверест. Сейчас законопроект находится в разработке: непальские депутаты обсуждают, сколько предварительных восхождений на вершины выше 7 тысяч и 8 тысяч метров нужно будет совершить, чтобы получить разрешение.