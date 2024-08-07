Израиль сразу подтвердил США убийство Хании – СМИ

Израиль сообщил США об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании сразу после нанесения удара. В Вашингтоне были возмущены действиями Тель-Авива на фоне попыток договориться о прекращении огня в секторе Газа, пишет Washington Post.
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