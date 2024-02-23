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Путин поздравил русских с 23 февраля

Путин поздравил русских с 23 февраля

Президент России обратился к соотечественникам по случаю Дня защитника Отечества.На сайте Кремля было опубликовано видеообращение Владимира Путина, в котором он называет 23 февраля – одним из самых почитаемые в стране праздников.

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