Путин поздравил русских с 23 февраля

Президент России обратился к соотечественникам по случаю Дня защитника Отечества.На сайте Кремля было опубликовано видеообращение Владимира Путина, в котором он называет 23 февраля – одним из самых почитаемые в стране праздников.
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