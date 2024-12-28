В США мужчина хотел сделать девушке предложение, но потерял кольцо

В Висконсине (США) помолвка обернулась большим расстройством для молодой пары. Мужчина по имени Дэйв Ванин обнаружил, что обручальное кольцо пропало, когда делал своей возлюбленной Кайлин предложение руки и сердца.
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