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Газета.ру

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"Вашингтон" не стал поздравлять Овечкина с днем рождения в своих соцсетях

"Вашингтон" не стал поздравлять Овечкина с днем рождения в своих соцсетях

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» не стал поздравлять в своих соцсетях форварда своей команды Александра Овечкина, передает Sport24При этом на официальном сайте команды присутствует упоминание о дне рождения хоккеиста.

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