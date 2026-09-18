"Вашингтон" не стал поздравлять Овечкина с днем рождения в своих соцсетях

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» не стал поздравлять в своих соцсетях форварда своей команды Александра Овечкина, передает Sport24При этом на официальном сайте команды присутствует упоминание о дне рождения хоккеиста.