OBR: Задолженность британских домохозяйств к 2026 году может увеличиться в 2 раза

Издание The Telegraph сообщило, что по прогнозу британского Управления бюджетной ответственности (OBR) задолженность местных домохозяйств к 2026 году увеличится в 2 раза, до £151 млрд ($189,6 млрд) c £73 млрд в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии