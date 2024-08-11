Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил свою соперницу от демократов по предвыборной гонке, занимающую пост вице-президента, Камалу Харрис в воровстве его инициатив для политической платформы, в частности идеи отмены налога на чаевые для работников сферы услуг.
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