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Аргументы и Факты

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Мишустин призвал ФАС оперативно реагировать на рост цен в сфере ГОЗ

Мишустин призвал ФАС оперативно реагировать на рост цен в сфере ГОЗ

Федеральной антимонопольной службе нужно оперативно реагировать в случаях необоснованного увеличения цен в сфере выполнения гособоронзаказа, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.

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