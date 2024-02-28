Мишустин призвал ФАС оперативно реагировать на рост цен в сфере ГОЗ

Федеральной антимонопольной службе нужно оперативно реагировать в случаях необоснованного увеличения цен в сфере выполнения гособоронзаказа, заявил глава российского кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским.
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