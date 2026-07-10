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Zero Hedge

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Federal Judge Orders DHS Not To Obey Order From Another Judge

Federal Judge Orders DHS Not To Obey Order From Another Judge

Federal Judge Orders DHS Not To Obey Order From Another Judge Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, A federal judge on July 8 said the Trump administration must not comply with an order from another federal judge and must continue to have key functions of an immigration database disabled.

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