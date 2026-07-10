Federal Judge Orders DHS Not To Obey Order From Another Judge Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, A federal judge on July 8 said the Trump administration must not comply with an order from another federal judge and must continue to have key functions of an immigration database disabled.
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