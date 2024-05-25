В Смоленке из-за ремонта перекроют движение автомобилей 27 и 29 мая

В селе Смоленка Читинского района перекроют дороги 27 и 28 мая.В пресс-службе Минстроя Забайкалья сообщили, что с 10:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Центральной от моста через ручей Смоленка до перекрестка улицы Центральной и Советской.