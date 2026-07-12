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Приставы открыли исполнительные производства против Тимура Родригеза на 7,1 млн рублей

Приставы открыли исполнительные производства против Тимура Родригеза на 7,1 млн рублей

С Тимура Родригеза принудительно взыскивают более 7 млн рублей по алиментам Суд в Москве удовлетворил иск Родригеза, освободив его от обязанности выплачивать алименты бывшей супруге Анне Девочкиной.

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