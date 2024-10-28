Шокирующие фото людей в затопленных домах

Фотопроект Гидеона Менделя «Тонущий мир» — застывшее напоминание о том, что, пока множество людей спорят о том, существует ли вообще это самое изменение климата, некоторые уже вовсю испытывают на собственной шкуре его последствия.
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