Как изменится рынок первичной недвижимости после отмены программы льготной ипотеки

Отмена программы льготной ипотеки приведет к падению спроса на первичном рынке недвижимости. Об этом заявил РИА Новости директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов «А101» Рустам Азизов.
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