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На Дальнем Востоке юнармейцы и кадеты примут участие в мероприяти-ях, посвященных Дню окончания Второй мировой войны

На Дальнем Востоке юнармейцы и кадеты примут участие в мероприяти-ях, посвященных Дню окончания Второй мировой войны

В Хабаровском крае ребята в день 77-ой годовщины окончания Второй мировой войны на площади "Город воинской славы" краевой столицы в составе танцевальных пар одновременно исполнят танец «Победный вальс».

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