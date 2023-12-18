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Politico: Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов

Politico: Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов

Президента Украины Владимира Зеленского призвали поделиться властью с оппозицией перед выборами. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на Адриана Каратницкого, старшего научного сотрудника Атлантического совета и автора готовящейся книги "Поле битвы на Украине: от независимости к войне с Россией".

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