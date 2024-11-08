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Закон, порядок, государство

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Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провел тренировку по противовоздушной обороне главной базы Северного флота

Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» провел тренировку по противовоздушной обороне главной базы Северного флота

Тренировка состоялось непосредственно в основном пункте базирования по сценарию отражения атаки средств воздушного нападения условного противника на корабли и береговые объекты флота.

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