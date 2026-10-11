Финскому лыжнику сделали выговор за публичную переписку с порноактрисой

В Финляндии лыжнику Реми Линдхольму сделали выговор за публичную переписку с порноактрисой. Как сообщает Ilta-Sanomat, Линдхольм в комментарии Iltalehti предложил Сусанне Пенттиля навестить её вместе с товарищами по сборной.