Сержант ВСУ: Накипело! На фронте – засилье офицеров-дураков

Война поспособствовала стремительному карьерному росту офицерского состава, однако в этом есть и обратная сторона медали, которая обнажила острую необходимость установить в армии какой-то «предохранитель от дураков».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии