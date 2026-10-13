«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» и вошла в топ-8 Востока

Новосибирцы уступали астанинскому «Барысу» после двух периодов со счётом 1:2, однако в заключительной двадцатиминутке Тэйлор Бек и Павел Тютнев принесли команде победу — 3:2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- JF Путин наказал сою...
- Учительницу затра...
- Диверсия в Эстони...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым