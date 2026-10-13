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Царьград

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«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» и вошла в топ-8 Востока

«Сибирь» вырвала победу у «Барыса» и вошла в топ-8 Востока

Новосибирцы уступали астанинскому «Барысу» после двух периодов со счётом 1:2, однако в заключительной двадцатиминутке Тэйлор Бек и Павел Тютнев принесли команде победу — 3:2.

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