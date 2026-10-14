Минувшей ночью средства ПВО сбили 902 украинских БПЛА над российскими территориями, в том числе в Рязанской области и четырех соседних регионах.
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