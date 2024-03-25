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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оши о 1000 игр в НХЛ: «Это трудный путь, и я не смог бы пройти его в одиночку. Приглашу команду, мы пойдем немного отпраздновать»

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» одержал победу над «Джетс» со счетом 3:0. Перед началом игры была проведена специальная церемония, посвященная достижению Оши.

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