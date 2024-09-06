Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров виделся с ушедшим накануне в отставку украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Турции в 2022 году, однако на встрече «ничего нового и конструктивного не произошло».

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