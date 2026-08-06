Уткин объяснил происхождение легендарной фразы о жизни.

Уткин рассказывает о создании своей книги, которую он назвал не своей, а Васи. Издательство добавило подзаголовок «Мы тут жизнь живем» — фраза стала легендарной, хотя точно не помнят, откуда она взята, но она покорила сердца.
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