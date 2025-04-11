«Мы строим старт на берегу древней цивилизации» 70 лет назад построили Байконур. Как появился крупнейший космодром в мире?

В 2025 году легендарному космодрому Байконур исполняется 70 лет. Здесь зарождалась история космоса — от полета Юрия Гагарина на корабле «Восток» до запуска ракет «Восток», «Восход», «Протон», «Союз», «Энергия» и других.
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