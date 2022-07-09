Засновник угруповання "Зберігачі клятви" Стюарт Родз дає відеопоказання для спецкомітету Палати представників щодо розслідування обставин заворушень у Капітолії, 9 червня 2022 року Мін'юст: «Зберігачі клятви» перед атакою на Капітолій привезли до Вашингтона вибухівку Федеральна прокуратура подала до суду округу Колумбія позов із доказами вини членів організації «Зберігачі клятви» у змові з метою нападу на […] Сообщение Мін'юст: «Зберігачі клятви» перед атакою на Капітолій привезли до Вашингтона вибухівку появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.