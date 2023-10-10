Захарова указала на провал спецслужб США, не предупредивших об атаке на Израиль

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале обратила внимание на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать просчёты американской разведки, которая не смогла спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.
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