Альфа-Банк разработал программу обучения цифровой и финансовой грамотности для школьников

Альфа-Банк разработал программу обучения основам цифровой и финансовой грамотности для школьников — «500 малых городов»Образовательные модули банка вошли в учебные программы более 1500 школ — по ним уже обучены более 15 тысяч детей из 383 малонаселенных городов России.